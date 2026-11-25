Frühe Anlage

Vor Jahren in Zoetis A eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr wurde das Zoetis A-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 127,89 USD wert. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 7,819 Zoetis A-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 637,03 USD, da sich der Wert eines Zoetis A-Anteils am 24.11.2026 auf 81,47 USD belief. Damit wäre die Investition 36,30 Prozent weniger wert.

Zuletzt verbuchte Zoetis A einen Börsenwert von 32,49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net