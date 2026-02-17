DAX25.223 +0,9%Est506.085 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7100 +1,1%Nas22.807 +1,0%Bitcoin56.865 -0,1%Euro1,1823 -0,3%Öl69,51 +3,2%Gold5.001 +2,5%
Rentabler AbbVie-Einstieg?

S&P 500-Wert AbbVie-Aktie: So viel hätte eine Investition in AbbVie von vor 3 Jahren abgeworfen

16.02.26 16:00 Uhr

Investoren, die vor Jahren in AbbVie-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AbbVie Inc
195,60 EUR -1,80 EUR -0,91%
Charts|News|Analysen
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem AbbVie-Papier statt. Zur Schlussglocke waren AbbVie-Anteile an diesem Tag 149,53 USD wert. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die AbbVie-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 66,876 AbbVie-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 13.02.2026 15.481,84 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 231,50 USD belief. Die Steigerung von 10.000 USD zu 15.481,84 USD entspricht einer Performance von +54,82 Prozent.

Der Börsenwert von AbbVie belief sich zuletzt auf 408,67 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

