S&P 500-Wert AbbVie-Aktie: So viel hätte eine Investition in AbbVie von vor 3 Jahren abgeworfen

Rentabler AbbVie-Einstieg?

Investoren, die vor Jahren in AbbVie-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem AbbVie-Papier statt. Zur Schlussglocke waren AbbVie-Anteile an diesem Tag 149,53 USD wert. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die AbbVie-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 66,876 AbbVie-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 13.02.2026 15.481,84 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 231,50 USD belief. Die Steigerung von 10.000 USD zu 15.481,84 USD entspricht einer Performance von +54,82 Prozent.

Der Börsenwert von AbbVie belief sich zuletzt auf 408,67 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net