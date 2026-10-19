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S&P 500-Wert AbbVie-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AbbVie-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in AbbVie-Aktien verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AbbVie Inc
255.00 EUR 0.20 EUR 0.08 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr wurde die AbbVie-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 229,57 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1.000 USD in die AbbVie-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4,356 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 16.10.2026 1.243,28 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 285,42 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 24,33 Prozent.

AbbVie wurde jüngst mit einem Börsenwert von 504,33 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
27.06.19 AbbVie Peer Perform Wolfe Research
29.04.19 AbbVie Market Perform BMO Capital Markets
26.12.18 AbbVie Buy Standpoint Research
02.02.18 AbbVie Underperform BMO Capital Markets
25.09.17 AbbVie Neutral UBS AG

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