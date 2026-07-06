S&P 500-Wert AbbVie-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AbbVie von vor 5 Jahren verdient
Bei einem frühen Investment in AbbVie-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 5 Jahren wurden Trades AbbVie-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 117,91 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 84,810 AbbVie-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des AbbVie-Papiers auf 248,08 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 21.039,78 USD wert. Damit wäre die Investition 110,40 Prozent mehr wert.
Die Marktkapitalisierung von AbbVie belief sich zuletzt auf 438,96 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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|Datum
|Rating
|Analyst
|27.06.19
|AbbVie Peer Perform
|Wolfe Research
|29.04.19
|AbbVie Market Perform
|BMO Capital Markets
|26.12.18
|AbbVie Buy
|Standpoint Research
|02.02.18
|AbbVie Underperform
|BMO Capital Markets
|25.09.17
|AbbVie Neutral
|UBS AG