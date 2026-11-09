S&P 500-Wert Advance Auto Parts-Aktie: So viel hätte eine Investition in Advance Auto Parts von vor 3 Jahren gekostet

Rentabler Advance Auto Parts-Einstieg?

09.11.26 16:00 Uhr

Wer vor Jahren in Advance Auto Parts eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Vor 3 Jahren wurde das Advance Auto Parts-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 56,14 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,781 Advance Auto Parts-Aktien im Depot. Die gehaltenen Advance Auto Parts-Anteile wären am 06.11.2026 81,05 USD wert, da der Schlussstand 45,50 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 18,95 Prozent.

Der Börsenwert von Advance Auto Parts belief sich zuletzt auf 2,75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net