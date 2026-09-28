DAX 25.518 +0,4%ESt50 6.335 +0,5%MSCI World 4.958 +0,6%Top 10 Crypto 11,11 -1,1%Nas 26.733 -1,2%Bitcoin 73.305 -1,2%Euro 1,1360 -0,2%Öl 107,2 +2,7%Gold 4.117 -4,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Advance Auto Parts-Anlage

S&P 500-Wert Advance Auto Parts-Aktie: So viel Verlust hätte ein Advance Auto Parts-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Advance Auto Parts-Aktie gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Advance Auto Parts Inc.
36.39 EUR 0.10 EUR 0.28 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Advance Auto Parts-Papier statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 149,00 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0,671 Advance Auto Parts-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 28,01 USD, da sich der Wert eines Advance Auto Parts-Anteils am 25.09.2026 auf 41,73 USD belief. Mit einer Performance von -71,99 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Insgesamt war Advance Auto Parts zuletzt 2,52 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Advance Auto Parts Aktie News

DatumMeistgelesen
finanzen.netS&P 500-Wert Advance Auto Parts-Aktie: So viel Verlust hätte ein Advance Auto Parts-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
finanzen.netS&P 500-Titel Advance Auto Parts-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Advance Auto Parts von vor 5 Jahren angefallen
finanzen.netS&P 500-Titel Advance Auto Parts-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Advance Auto Parts von vor 3 Jahren bedeutet
Werbung - Advance Auto Parts-Aktie für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln bei finanzen.net zero
finanzen.netS&P 500-Wert Advance Auto Parts-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Advance Auto Parts von vor einem Jahr verloren
finanzen.netS&P 500-Wert Advance Auto Parts-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Advance Auto Parts-Investment von vor 10 Jahren verloren
Werbung

Advance Auto Parts Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Advance Auto Parts nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
07.01.19 Advance Auto Parts Overweight Barclays Capital
26.10.18 Advance Auto Parts Outperform Wedbush Morgan Securities Inc.
22.02.18 Advance Auto Parts Equal Weight Barclays Capital
15.11.17 Advance Auto Parts Outperform RBC Capital Markets
25.10.17 Advance Auto Parts Sell BTIG Research

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.