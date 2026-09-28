S&P 500-Wert Advance Auto Parts-Aktie: So viel Verlust hätte ein Advance Auto Parts-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Advance Auto Parts-Anlage

28.09.26 16:00 Uhr

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Advance Auto Parts-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Advance Auto Parts-Papier statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 149,00 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0,671 Advance Auto Parts-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 28,01 USD, da sich der Wert eines Advance Auto Parts-Anteils am 25.09.2026 auf 41,73 USD belief. Mit einer Performance von -71,99 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Insgesamt war Advance Auto Parts zuletzt 2,52 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net