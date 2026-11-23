Hochrechnung

Bei einem frühen Investment in Advance Auto Parts-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Vor 10 Jahren wurden Advance Auto Parts-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Advance Auto Parts-Aktie bei 171,04 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in Advance Auto Parts-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 58,466 Advance Auto Parts-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2.632,72 USD, da sich der Wert eines Advance Auto Parts-Papiers am 20.11.2026 auf 45,03 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 73,67 Prozent verkleinert.

Advance Auto Parts erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,70 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net