S&P 500-Wert Advance Auto Parts-Aktie: So viel Verlust hätte eine Advance Auto Parts-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Performance unter der Lupe

02.11.26 16:00 Uhr

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Advance Auto Parts-Aktien verlieren können.

Am 02.11.2025 wurden Advance Auto Parts-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Advance Auto Parts-Anteile letztlich bei 47,13 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 212,179 Advance Auto Parts-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.10.2026 gerechnet (45,11 USD), wäre das Investment nun 9.571,40 USD wert. Mit einer Performance von -4,29 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Advance Auto Parts wurde am Markt mit 2,73 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net