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S&P 500-Wert Advance Auto Parts-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Advance Auto Parts von vor 10 Jahren angefallen

Vor Jahren in Advance Auto Parts eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Advance Auto Parts Inc.
40.84 EUR -0.44 EUR -1.07 %
Charts | News | Analysen

Vor 10 Jahren wurde die Advance Auto Parts-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Advance Auto Parts-Anteile betrug an diesem Tag 143,96 USD. Bei einem 1.000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 6,946 Advance Auto Parts-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.10.2026 gerechnet (46,92 USD), wäre die Investition nun 325,92 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 67,41 Prozent verkleinert.

Am Markt war Advance Auto Parts jüngst 2,83 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
07.01.19 Advance Auto Parts Overweight Barclays Capital
26.10.18 Advance Auto Parts Outperform Wedbush Morgan Securities Inc.
22.02.18 Advance Auto Parts Equal Weight Barclays Capital
15.11.17 Advance Auto Parts Outperform RBC Capital Markets
25.10.17 Advance Auto Parts Sell BTIG Research

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