S&P 500-Wert Advance Auto Parts-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Advance Auto Parts von vor 3 Jahren angefallen
Vor Jahren in Advance Auto Parts-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
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Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Advance Auto Parts-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 49,97 USD. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Advance Auto Parts-Aktie investiert, befänden sich nun 200,120 Advance Auto Parts-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 8.465,08 USD, da sich der Wert eines Advance Auto Parts-Papiers am 09.10.2026 auf 42,30 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 15,35 Prozent abgenommen.
Alle Advance Auto Parts-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,55 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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