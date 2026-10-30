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S&P 500-Wert Airbnb-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Airbnb von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren Airbnb-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbnb
147.68 EUR -2.28 EUR -1.52 %
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Am 30.10.2025 wurde die Airbnb-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 126,34 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in das Airbnb-Papier investiert hätte, befänden sich nun 7,915 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 29.10.2026 auf 166,45 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.317,48 USD wert. Die Steigerung von 1.000 USD zu 1.317,48 USD entspricht einer Performance von +31,75 Prozent.

Am Markt war Airbnb jüngst 97,86 Mrd. USD wert. Das Börsendebüt der Airbnb-Papiere fand am 10.12.2020 an der Börse NAS statt. Ein Airbnb-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 146,00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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