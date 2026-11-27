Lohnende Airbnb-Investition?

Bei einem frühen Airbnb-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde die Airbnb-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Airbnb-Papier an diesem Tag 116,74 USD wert. Bei einem 10.000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 85,660 Airbnb-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 14.746,45 USD, da sich der Wert einer Airbnb-Aktie am 25.11.2026 auf 172,15 USD belief. Damit wäre die Investition um 47,46 Prozent gestiegen.

Zuletzt verbuchte Airbnb einen Börsenwert von 100,01 Mrd. USD. Am 10.12.2020 fand der erste Handelstag der Airbnb-Aktie an der Börse NAS statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Airbnb-Papiers auf 146,00 USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net