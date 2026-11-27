S&P 500-Wert Airbnb-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Airbnb von vor einem Jahr abgeworfen
Bei einem frühen Airbnb-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Werte in diesem Artikel
Vor 1 Jahr wurde die Airbnb-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Airbnb-Papier an diesem Tag 116,74 USD wert. Bei einem 10.000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 85,660 Airbnb-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 14.746,45 USD, da sich der Wert einer Airbnb-Aktie am 25.11.2026 auf 172,15 USD belief. Damit wäre die Investition um 47,46 Prozent gestiegen.
Zuletzt verbuchte Airbnb einen Börsenwert von 100,01 Mrd. USD. Am 10.12.2020 fand der erste Handelstag der Airbnb-Aktie an der Börse NAS statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Airbnb-Papiers auf 146,00 USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbnb
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbnb
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen