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Rentabler Airbnb-Einstieg?

S&P 500-Wert Airbnb-Aktie: So viel hätte eine Investition in Airbnb von vor 3 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Airbnb-Aktie gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbnb
128.40 EUR -0.86 EUR -0.67 %
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Vor 3 Jahren wurde das Airbnb-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 145,36 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 6,879 Airbnb-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 16.07.2026 1.016,79 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 147,80 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 1,68 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte Airbnb einen Börsenwert von 87,96 Mrd. USD. Das Airbnb-Papier wurde am 10.12.2020 an der Börse NAS zum ersten Mal gehandelt. Das Airbnb-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 146,00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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