S&P 500-Wert Airbnb-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Airbnb von vor 5 Jahren bedeutet
So viel hätten Anleger mit einem frühen Airbnb-Investment verlieren können.
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Vor 5 Jahren wurde das Airbnb-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Airbnb-Aktie 149,67 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 6,681 Airbnb-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Airbnb-Papiers auf 141,88 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 947,95 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 5,20 Prozent verringert.
Am Markt war Airbnb jüngst 86,01 Mrd. USD wert. Am 10.12.2020 wagte die Airbnb-Aktie an der Börse NAS den Sprung aufs Parkett. Der erste festgestellte Kurs der Airbnb-Aktie lag damals bei 146,00 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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