S&P 500-Wert Alexandria Real Estate Equities-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Alexandria Real Estate Equities von vor 10 Jahren eingebracht

Alexandria Real Estate Equities-Anlage unter der Lupe

08.10.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in Alexandria Real Estate Equities-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Vor 10 Jahren wurde das Alexandria Real Estate Equities -Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Alexandria Real Estate Equities-Anteile bei 103,88 USD. Wer vor 10 Jahren 1.000 USD in die Alexandria Real Estate Equities-Aktie investiert hat, hat nun 9,626 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 07.10.2026 auf 45,21 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 435,21 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 56,48 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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