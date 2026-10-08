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Alexandria Real Estate Equities-Anlage unter der Lupe

S&P 500-Wert Alexandria Real Estate Equities-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Alexandria Real Estate Equities von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Alexandria Real Estate Equities-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alexandria Real Estate Equities Inc.
38.63 EUR -1.23 EUR -3.09 %
Charts | News | Analysen

Vor 10 Jahren wurde das Alexandria Real Estate Equities-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Alexandria Real Estate Equities-Anteile bei 103,88 USD. Wer vor 10 Jahren 1.000 USD in die Alexandria Real Estate Equities-Aktie investiert hat, hat nun 9,626 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 07.10.2026 auf 45,21 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 435,21 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 56,48 Prozent.

Am Markt war Alexandria Real Estate Equities jüngst 8,00 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
08.07.16 Alexandria Real Estate Equities Buy Mizuho
20.10.15 Alexandria Real Estate Equities Overweight Barclays Capital
19.10.15 Alexandria Real Estate Equities Buy Mizuho
24.08.15 Alexandria Real Estate Equities Overweight Barclays Capital
05.02.15 Alexandria Real Estate Equities Outperform RBC Capital Markets

Information

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