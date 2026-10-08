S&P 500-Wert Alexandria Real Estate Equities-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Alexandria Real Estate Equities von vor 10 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in Alexandria Real Estate Equities-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
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Vor 10 Jahren wurde das Alexandria Real Estate Equities-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Alexandria Real Estate Equities-Anteile bei 103,88 USD. Wer vor 10 Jahren 1.000 USD in die Alexandria Real Estate Equities-Aktie investiert hat, hat nun 9,626 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 07.10.2026 auf 45,21 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 435,21 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 56,48 Prozent.
Am Markt war Alexandria Real Estate Equities jüngst 8,00 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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