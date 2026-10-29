S&P 500-Wert Allegion-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Allegion von vor 10 Jahren eingefahren
So viel hätten Anleger mit einem frühen Allegion-Investment verdienen können.
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Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Allegion-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 63,59 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 157,257 Allegion-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 28.410,13 USD, da sich der Wert eines Allegion-Papiers am 28.10.2026 auf 180,66 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 184,10 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von Allegion bezifferte sich zuletzt auf 15,22 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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