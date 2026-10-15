S&P 500-Wert Allegion-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Allegion von vor 3 Jahren abgeworfen

Lohnende Allegion-Anlage?

15.10.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen Allegion-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Allegion -Anteilen via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 103,48 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 0,966 Allegion-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 14.10.2026 auf 152,50 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 147,37 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 47,37 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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