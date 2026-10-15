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S&P 500-Wert Allegion-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Allegion von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Allegion-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Allegion PLC
135.00 EUR -0.85 EUR -0.63 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Allegion-Anteilen via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 103,48 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 0,966 Allegion-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 14.10.2026 auf 152,50 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 147,37 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 47,37 Prozent.

Am Markt war Allegion jüngst 13,03 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
30.07.19 Allegion In-line Imperial Capital
29.04.19 Allegion In-line Imperial Capital
25.02.19 Allegion In-line Imperial Capital
21.02.18 Allegion Overweight Barclays Capital
21.02.18 Allegion Outperform Imperial Capital

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