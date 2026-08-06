S&P 500-Wert Allegion-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Allegion von vor einem Jahr bedeutet
Wer vor Jahren in Allegion eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit der Allegion-Aktie statt. Der Schlusskurs der Allegion-Aktie betrug an diesem Tag 169,62 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 USD in die Allegion-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,590 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 12.08.2026 97,93 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 166,11 USD belief. Die Abnahme von 100 USD zu 97,93 USD entspricht einer negativen Performance von 2,07 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Allegion belief sich zuletzt auf 14,34 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.07.19
|Allegion In-line
|Imperial Capital
|29.04.19
|Allegion In-line
|Imperial Capital
|25.02.19
|Allegion In-line
|Imperial Capital
|21.02.18
|Allegion Overweight
|Barclays Capital
|21.02.18
|Allegion Outperform
|Imperial Capital