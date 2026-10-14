S&P 500-Wert AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AMD (Advanced Micro Devices) von vor 10 Jahren eingefahren

Frühe Investition

14.10.26 16:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien gewesen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die AMD (Advanced Micro Devices) -Anteile bei 6,75 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.481,481 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des AMD (Advanced Micro Devices) -Papiers auf 605,53 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 897.081,48 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +8.870,81 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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