S&P 500-Wert AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AMD (Advanced Micro Devices) von vor 10 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien gewesen.
Werte in diesem Artikel
Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die AMD (Advanced Micro Devices) -Anteile bei 6,75 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.481,481 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des AMD (Advanced Micro Devices) -Papiers auf 605,53 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 897.081,48 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +8.870,81 Prozent.
Jüngst verzeichnete AMD (Advanced Micro Devices) eine Marktkapitalisierung von 962,12 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf AMD (Advanced Micro Devices)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AMD (Advanced Micro Devices)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com