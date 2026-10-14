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Frühe Investition

S&P 500-Wert AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AMD (Advanced Micro Devices) von vor 10 Jahren eingefahren

S&P 500-Wert AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AMD (Advanced Micro Devices) von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
522.50 EUR -13.50 EUR -2.52 %
Charts | News | Analysen

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die AMD (Advanced Micro Devices) -Anteile bei 6,75 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.481,481 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des AMD (Advanced Micro Devices) -Papiers auf 605,53 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 897.081,48 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +8.870,81 Prozent.

Jüngst verzeichnete AMD (Advanced Micro Devices) eine Marktkapitalisierung von 962,12 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
14.09.26 AMD (Advanced Micro Devices) Outperform Bernstein Research
14.09.26 AMD (Advanced Micro Devices) Outperform Bernstein Research
06.08.26 AMD (Advanced Micro Devices) Neutral JP Morgan Chase & Co.
06.08.26 AMD (Advanced Micro Devices) Sector Perform RBC Capital Markets
05.08.26 AMD (Advanced Micro Devices) Buy UBS AG

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