S&P 500-Wert American Tower-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Tower von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren in American Tower-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
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Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der American Tower-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 171,99 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 0,581 American Tower-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des American Tower-Papiers auf 188,28 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 109,47 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 9,47 Prozent vermehrt.
Alle American Tower-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 87,63 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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