Lohnendes American Tower-Investment?

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die American Tower-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit American Tower-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die American Tower-Aktie an diesem Tag bei 180,47 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die American Tower-Aktie investiert, befänden sich nun 0,554 American Tower-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des American Tower-Papiers auf 190,74 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 105,69 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 5,69 Prozent.

American Tower war somit zuletzt am Markt 88,78 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net