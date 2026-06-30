S&P 500-Wert American Tower-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in American Tower von vor 3 Jahren angefallen

Lohnende American Tower-Anlage?

16:00

Vor Jahren in American Tower eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

American Tower-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen American Tower-Anteile an diesem Tag bei 195,55 USD. Wer vor 3 Jahren 10.000 USD in die American Tower-Aktie investiert hat, hat nun 51,138 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 06.07.2026 auf 162,11 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8.289,95 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 17,10 Prozent verkleinert.

Zuletzt ergab sich für American Tower eine Börsenbewertung in Höhe von 77,42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net