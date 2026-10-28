S&P 500-Wert American Water Works-Aktie: So viel Gewinn hätte ein American Water Works-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Lohnender American Water Works-Einstieg?

28.10.26 16:00 Uhr

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in American Water Works-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der American Water Works-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die American Water Works-Aktie an diesem Tag 72,53 USD wert. Bei einem American Water Works-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 13,787 American Water Works-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1.945,40 USD, da sich der Wert eines American Water Works-Anteils am 27.10.2026 auf 141,10 USD belief. Mit einer Performance von +94,54 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Am Markt war American Water Works jüngst 28,08 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net