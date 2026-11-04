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American Water Works-Investition

S&P 500-Wert American Water Works-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in American Water Works von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen American Water Works-Einstiegs gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
American Water Works Co Inc
130.80 EUR 2.20 EUR 1.71 %
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Das American Water Works-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die American Water Works-Anteile bei 128,08 USD. Bei einem American Water Works-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 78,076 American Water Works-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 11.431,92 USD, da sich der Wert eines American Water Works-Anteils am 03.11.2026 auf 146,42 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 14,32 Prozent angewachsen.

American Water Works markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 29,37 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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American Water Works Analysen

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Datum Rating Analyst
26.04.17 American Water Works Neutral Robert W. Baird & Co. Incorporated
14.10.16 American Water Works Outperform Robert W. Baird & Co. Incorporated
06.09.16 American Water Works Overweight Barclays Capital
06.05.16 American Water Works Overweight Barclays Capital
01.12.14 American Water Works Neutral Robert W. Baird & Co. Incorporated

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