S&P 500-Wert American Water Works-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in American Water Works von vor einem Jahr abgeworfen

American Water Works-Investition

04.11.26 16:00 Uhr

Das wäre der Verdienst eines frühen American Water Works-Einstiegs gewesen.

Das American Water Works-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die American Water Works-Anteile bei 128,08 USD. Bei einem American Water Works-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 78,076 American Water Works-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 11.431,92 USD, da sich der Wert eines American Water Works-Anteils am 03.11.2026 auf 146,42 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 14,32 Prozent angewachsen.

American Water Works markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 29,37 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net