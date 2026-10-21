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American Water Works-Investment im Blick

S&P 500-Wert American Water Works-Aktie: So viel hätten Anleger an einem American Water Works-Investment von vor 5 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die American Water Works-Aktie Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
American Water Works Co Inc
119.70 EUR -1.50 EUR -1.24 %
Charts | News | Analysen

Das American Water Works-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der American Water Works-Anteile betrug an diesem Tag 173,55 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die American Water Works-Aktie investiert, befänden sich nun 0,576 American Water Works-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen American Water Works-Aktien wären am 20.10.2026 78,24 USD wert, da der Schlussstand 135,79 USD betrug. Mit einer Performance von -21,76 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Marktwert von American Water Works betrug jüngst 26,57 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
26.04.17 American Water Works Neutral Robert W. Baird & Co. Incorporated
14.10.16 American Water Works Outperform Robert W. Baird & Co. Incorporated
06.09.16 American Water Works Overweight Barclays Capital
06.05.16 American Water Works Overweight Barclays Capital
01.12.14 American Water Works Neutral Robert W. Baird & Co. Incorporated

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