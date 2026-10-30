S&P 500-Wert Ameriprise Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ameriprise Financial-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Frühe Anlage

30.10.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in Ameriprise Financial-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 1 Jahr wurde das Ameriprise Financial-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 454,11 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in das Ameriprise Financial-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,202 Ameriprise Financial-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 29.10.2026 auf 497,90 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.096,43 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 9,64 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Ameriprise Financial belief sich zuletzt auf 43,86 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net