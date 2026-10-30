DAX 25.836 -0,8%ESt50 6.143 -1,0%MSCI World 4.936 -0,0%Top 10 Crypto 10,34 -1,1%Nas 25.588 -2,3%Bitcoin 69.555 -0,3%Euro 1,1144 -0,4%Öl 117,6 +2,4%Gold 3.910 -2,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Frühe Anlage

S&P 500-Wert Ameriprise Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ameriprise Financial-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in Ameriprise Financial-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ameriprise Financial Inc
439.60 EUR -4.30 EUR -0.97 %
Charts | News | Analysen

Vor 1 Jahr wurde das Ameriprise Financial-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 454,11 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in das Ameriprise Financial-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,202 Ameriprise Financial-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 29.10.2026 auf 497,90 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.096,43 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 9,64 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Ameriprise Financial belief sich zuletzt auf 43,86 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Ameriprise Financial Aktie News

Werbung

Ameriprise Financial Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Ameriprise Financial nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
09.01.19 Ameriprise Financial Overweight Barclays Capital
26.10.17 Ameriprise Financial Sector Perform RBC Capital Markets
02.10.17 Ameriprise Financial Equal Weight Barclays Capital
27.07.17 Ameriprise Financial Sector Perform RBC Capital Markets
30.06.17 Ameriprise Financial Sector Perform RBC Capital Markets

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.