Frühes Investment

So viel hätten Anleger mit einem frühen Ameriprise Financial-Investment verdienen können.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit Ameriprise Financial-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 453,47 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 22,052 Ameriprise Financial-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 25.11.2026 auf 504,98 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11.135,91 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 11,36 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Ameriprise Financial bezifferte sich zuletzt auf 43,72 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net