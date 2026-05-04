S&P 500-Wert Ametek-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Ametek Anlegern eine Freude

Dividendenauszahlung

Anleger aufpasst: So hoch fällt die Ametek-Dividendenzahlung aus.

Für das Jahr 2025 wurde im Zuge der Hauptversammlung von S&P 500-Titel Ametek am 07.05.2026 eine Dividende in Höhe von 1,24 USD beschlossen. Damit wurde die Ametek-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 10,71 Prozent vergrößert. Die Gesamtausschüttung von Ametek umfasst 285,35 Mio. USD. Das sind 10,27 Prozent mehr als im Vorjahr.

Ametek-Aktie mit Dividendenrendite

Das Ametek-Papier ging am Tag der Hauptversammlung bei 234,73 USD aus dem New York-Handel. Das Ametek-Wertpapier verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 0,60 Prozent. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr abgeschwächt, damals betrug sie noch 0,62 Prozent.

Kursentwicklung im Verhältnis zu tatsächlicher Rendite

Innerhalb von 3 Jahren ist der Aktienkurs von Ametek via New York 61,86 Prozent gestiegen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Gewinn von 63,12 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenprognose von Dividenden-Titel Ametek

Für das Jahr 2026 gehen FactSet-Experten von einer Erhöhung der Dividende auf 1,35 USD aus. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 0,57 Prozent fallen.

Kerndaten der Ametek-Aktie

Die Marktkapitalisierung des S&P 500-Unternehmens Ametek beläuft sich aktuell auf 55,447 Mrd. USD. Das KGV von Ametek beträgt aktuell 32,08. Im Jahr 2025 erzielte Ametek einen Umsatz von 7,401 Mrd.USD sowie ein EPS von 6,40 USD.

Redaktion finanzen.net