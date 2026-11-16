S&P 500-Wert Ametek-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ametek von vor einem Jahr eingefahren

Ametek-Investment im Blick

So viel hätten Anleger mit einem frühen Ametek-Investment verdienen können.

Vor 1 Jahr wurde das Ametek-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Ametek-Aktie 193,36 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,517 Ametek-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 125,21 USD, da sich der Wert eines Ametek-Papiers am 13.11.2026 auf 242,11 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +25,21 Prozent.

Ametek markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 55,44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net