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Ametek-Investment im Blick

S&P 500-Wert Ametek-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ametek von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Ametek-Investment verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ametek Inc.
216.80 EUR -2.60 EUR -1.19 %
Charts | News | Analysen

Vor 1 Jahr wurde das Ametek-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Ametek-Aktie 193,36 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,517 Ametek-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 125,21 USD, da sich der Wert eines Ametek-Papiers am 13.11.2026 auf 242,11 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +25,21 Prozent.

Ametek markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 55,44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Ametek Analysen

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Datum Rating Analyst
04.08.17 Ametek Outperform BMO Capital Markets
08.06.17 Ametek Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
08.02.17 Ametek Outperform RBC Capital Markets
22.12.16 Ametek Outperform Robert W. Baird & Co. Incorporated
02.11.16 Ametek Outperform RBC Capital Markets

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