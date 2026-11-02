S&P 500-Wert Ametek-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ametek von vor 5 Jahren abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen Ametek-Investment verdienen können.
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Das Ametek-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Ametek-Papier an diesem Tag bei 139,85 USD. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Ametek-Aktie investiert, befänden sich nun 7,151 Ametek-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 30.10.2026 auf 241,12 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.724,13 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 72,41 Prozent vermehrt.
Insgesamt war Ametek zuletzt 55,37 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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