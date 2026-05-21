S&P 500-Wert APA-Aktie: Das beträgt die APA-Dividendenzahlung
Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich APA-Anteilseigner über eine Dividendenausschüttung in ihr Dividendenportfolio freuen können.
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Bei der Hauptversammlung von S&P 500-Papier APA am 21.05.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 1,00 USD je Aktie vereinbart. Wie aus der Dividendenhistorie hervorgeht, gab es demnach im Vorjahresvergleich keine Veränderung. 360,00 Mio. USD werden somit insgesamt an Aktionäre ausgezahlt. Die Gesamtausschüttung ist somit im Vorjahresvergleich um 1,98 Prozent gestiegen.
APA- Ausschüttungsrendite im Blick
Letztlich notierte das APA-Papier am Tag der Hauptversammlung via NASDAQ bei 38,34 USD. Für das Jahr 2025 beträgt die Dividendenrendite des APA-Anteilsscheins 4,09 Prozent. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr verschlechtert, damals betrug sie noch 4,33 Prozent.
Gegenüberstellung von APA-Aktienkurs und tatsächlicher Rendite
Innerhalb von 5 Jahren hat der APA-Kurs via NASDAQ 83,62 Prozent an Wert gewonnen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einem Zuwachs von 149,23 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.
APA- Dividendenschätzung
Für das Jahr 2026 erwarten FactSet-Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 1,02 USD. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 2,65 Prozent fallen.
APA-Kerndaten
APA ist ein S&P 500-Unternehmen mit einer Börsenbewertung von aktuell 13,897 Mrd. USD. APA verfügt über ein KGV von aktuell 6,12. Im Jahr 2025 belief sich der Umsatz von APA auf 8,920 Mrd.USD, der Gewinn je Aktie machte 3,99 USD aus.
Redaktion finanzen.net
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