Rentable Assurant-Anlage?

So viel hätten Anleger mit einem frühen Assurant-Investment verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurden Assurant-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 226,02 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 44,244 Assurant-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.11.2026 gerechnet (319,05 USD), wäre das Investment nun 14.116,01 USD wert. Damit wäre die Investition 41,16 Prozent mehr wert.

Der Assurant-Wert an der Börse wurde auf 15,64 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net