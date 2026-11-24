S&P 500-Wert Assurant-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Assurant-Investment von vor einem Jahr eingefahren
So viel hätten Anleger mit einem frühen Assurant-Investment verdienen können.
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Heute vor 1 Jahr wurden Assurant-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 226,02 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 44,244 Assurant-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.11.2026 gerechnet (319,05 USD), wäre das Investment nun 14.116,01 USD wert. Damit wäre die Investition 41,16 Prozent mehr wert.
Der Assurant-Wert an der Börse wurde auf 15,64 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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