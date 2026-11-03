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Profitabler Assurant-Einstieg?

S&P 500-Wert Assurant-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Assurant von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Assurant-Investment verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Assurant IncShs
261.60 EUR 0.60 EUR 0.23 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Assurant-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 163,50 USD. Wer vor 3 Jahren 10.000 USD in die Assurant-Aktie investiert hat, hat nun 61,162 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 02.11.2026 auf 297,23 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 18.179,20 USD wert. Die Steigerung von 10.000 USD zu 18.179,20 USD entspricht einer Performance von +81,79 Prozent.

Assurant war somit zuletzt am Markt 14,44 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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