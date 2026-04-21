S&P 500-Wert Assurant-Aktie: So viel hätte eine Investition in Assurant von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Assurant-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
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Am 28.04.2021 wurde die Assurant-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Assurant-Papier bei 154,59 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in das Assurant-Papier investiert hätte, befänden sich nun 64,687 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 27.04.2026 15.054,01 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 232,72 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 50,54 Prozent.
Am Markt war Assurant jüngst 11,44 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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