S&P 500-Wert Atmos Energy-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Atmos Energy-Investment von vor 10 Jahren verdient

Frühes Investment

06.10.26 16:00 Uhr

Wer vor Jahren in Atmos Energy eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Atmos Energy-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Atmos Energy-Anteile an diesem Tag 70,74 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 14,136 Atmos Energy-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 2.234,24 USD, da sich der Wert einer Atmos Energy-Aktie am 05.10.2026 auf 158,05 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 123,42 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Atmos Energy belief sich zuletzt auf 26,75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net