S&P 500-Wert Avery Dennison-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Avery Dennison von vor 10 Jahren eingefahren

Profitables Avery Dennison-Investment?

22.09.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in Avery Dennison eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Das Avery Dennison -Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 78,84 USD. Wenn man vor 10 Jahren 10.000 USD in die Avery Dennison-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 126,839 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 21.09.2026 auf 169,33 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 21.477,68 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 114,78 Prozent gesteigert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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