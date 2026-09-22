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Profitables Avery Dennison-Investment?

S&P 500-Wert Avery Dennison-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Avery Dennison von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Avery Dennison eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Avery Dennison Corp.
146.80 EUR 0.65 EUR 0.44 %
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Das Avery Dennison-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 78,84 USD. Wenn man vor 10 Jahren 10.000 USD in die Avery Dennison-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 126,839 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 21.09.2026 auf 169,33 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 21.477,68 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 114,78 Prozent gesteigert.

Am Markt war Avery Dennison jüngst 12,70 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
29.03.18 Avery Dennison Market Perform BMO Capital Markets
02.05.16 Avery Dennison Overweight Barclays Capital
14.04.15 Avery Dennison Hold BB&T Capital Markets
12.12.14 Avery Dennison Buy Topeka Capital Markets
02.10.09 Avery Dennison sell UBS AG

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