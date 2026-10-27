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Avery Dennison-Investment

S&P 500-Wert Avery Dennison-Aktie: So viel hätte eine Investition in Avery Dennison von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Avery Dennison-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Avery Dennison Corp.
163.05 EUR 2.00 EUR 1.24 %
Charts | News | Analysen

Am 27.10.2025 wurden Avery Dennison-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 180,47 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 5,541 Avery Dennison-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 26.10.2026 auf 183,43 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.016,40 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 1,64 Prozent angezogen.

Alle Avery Dennison-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 13,89 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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29.03.18 Avery Dennison Market Perform BMO Capital Markets
02.05.16 Avery Dennison Overweight Barclays Capital
14.04.15 Avery Dennison Hold BB&T Capital Markets
12.12.14 Avery Dennison Buy Topeka Capital Markets
02.10.09 Avery Dennison sell UBS AG

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