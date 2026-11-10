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Avery Dennison-Investment im Blick

S&P 500-Wert Avery Dennison-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Avery Dennison-Investment von vor 5 Jahren verloren

Anleger, die vor Jahren in Avery Dennison-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Avery Dennison Corp.
166.70 EUR -0.05 EUR -0.03 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren wurde das Avery Dennison-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Avery Dennison-Anteile an diesem Tag 222,59 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0,449 Avery Dennison-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 09.11.2026 84,48 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 188,05 USD belief. Damit wäre die Investition 15,52 Prozent weniger wert.

Zuletzt verbuchte Avery Dennison einen Börsenwert von 14,03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
29.03.18 Avery Dennison Market Perform BMO Capital Markets
02.05.16 Avery Dennison Overweight Barclays Capital
14.04.15 Avery Dennison Hold BB&T Capital Markets
12.12.14 Avery Dennison Buy Topeka Capital Markets
02.10.09 Avery Dennison sell UBS AG

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