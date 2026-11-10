S&P 500-Wert Avery Dennison-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Avery Dennison-Investment von vor 5 Jahren verloren
Anleger, die vor Jahren in Avery Dennison-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 5 Jahren wurde das Avery Dennison-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Avery Dennison-Anteile an diesem Tag 222,59 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0,449 Avery Dennison-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 09.11.2026 84,48 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 188,05 USD belief. Damit wäre die Investition 15,52 Prozent weniger wert.
Zuletzt verbuchte Avery Dennison einen Börsenwert von 14,03 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Avery Dennison
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Avery Dennison
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen