S&P 500-Wert Avery Dennison-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Avery Dennison-Investment von vor 5 Jahren verloren

Avery Dennison-Investment im Blick

10.11.26 16:00 Uhr

Anleger, die vor Jahren in Avery Dennison-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren wurde das Avery Dennison-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Avery Dennison-Anteile an diesem Tag 222,59 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0,449 Avery Dennison-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 09.11.2026 84,48 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 188,05 USD belief. Damit wäre die Investition 15,52 Prozent weniger wert.

Zuletzt verbuchte Avery Dennison einen Börsenwert von 14,03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net