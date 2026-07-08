S&P 500-Wert Baker Hughes-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Baker Hughes-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Baker Hughes-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 10 Jahren wurden Baker Hughes-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Baker Hughes-Papier an diesem Tag bei 45,26 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 2,209 Baker Hughes-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Baker Hughes-Papiers auf 57,56 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 127,18 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 27,18 Prozent zugenommen.
Baker Hughes wurde am Markt mit 57,19 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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Baker Hughes Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.02.19
|Baker Hughes A Outperform
|Cowen and Company, LLC
|10.10.18
|Baker Hughes A Outperform
|Wolfe Research
|20.08.18
|Baker Hughes A Buy
|B. Riley FBR
|06.07.18
|Baker Hughes A Outperform
|Cowen and Company, LLC
|08.03.18
|Baker Hughes A Buy
|UBS AG