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S&P 500-Wert Baker Hughes-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Baker Hughes-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Baker Hughes-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Baker Hughes Inc.
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Heute vor 10 Jahren wurden Baker Hughes-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Baker Hughes-Papier an diesem Tag bei 45,26 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 2,209 Baker Hughes-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Baker Hughes-Papiers auf 57,56 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 127,18 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 27,18 Prozent zugenommen.

Baker Hughes wurde am Markt mit 57,19 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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DatumRatingAnalyst
04.02.19 Baker Hughes A Outperform Cowen and Company, LLC
10.10.18 Baker Hughes A Outperform Wolfe Research
20.08.18 Baker Hughes A Buy B. Riley FBR
06.07.18 Baker Hughes A Outperform Cowen and Company, LLC
08.03.18 Baker Hughes A Buy UBS AG