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S&P 500-Wert Baker Hughes-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Baker Hughes von vor 10 Jahren eingefahren

15.06.26 16:00 Uhr

Vor Jahren Baker Hughes-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Baker Hughes Inc.
53,71 EUR -2,41 EUR -4,29%
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Baker Hughes-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen Baker Hughes-Anteile an diesem Tag bei 45,99 USD. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Baker Hughes-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 217,439 Baker Hughes-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 12.06.2026 13.729,07 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 63,14 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 37,29 Prozent angezogen.

Baker Hughes wurde jüngst mit einem Börsenwert von 62,70 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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06.07.2018Baker Hughes A OutperformCowen and Company, LLC
08.03.2018Baker Hughes A BuyUBS AG
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19.10.2017Baker Hughes A NeutralUBS AG
10.10.2017Baker Hughes A HoldDeutsche Bank AG
17.07.2017Baker Hughes A Mkt PerformFBR & Co.
14.07.2017Baker Hughes A No Rating at TimeBMO Capital Markets
21.06.2017Baker Hughes NeutralSeaport Global Securities
DatumRatingAnalyst
31.10.2005Baker Hughes underweightMorgan Stanley

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