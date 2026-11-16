S&P 500-Wert Baker Hughes-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Baker Hughes-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Baker Hughes-Investmentbeispiel

Vor Jahren in Baker Hughes eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 3 Jahren wurden Baker Hughes-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 33,24 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,008 Baker Hughes-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 148,74 USD, da sich der Wert eines Baker Hughes-Papiers am 13.11.2026 auf 49,44 USD belief. Damit wäre die Investition um 48,74 Prozent gestiegen.

Die Marktkapitalisierung von Baker Hughes belief sich zuletzt auf 49,03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net