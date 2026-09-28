S&P 500-Wert Baker Hughes-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Baker Hughes-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Baker Hughes-Investment im Blick

28.09.26 16:00 Uhr

Anleger, die vor Jahren in Baker Hughes-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Baker Hughes-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Baker Hughes-Aktie an diesem Tag 24,92 USD wert. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 401,284 Baker Hughes-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 25.09.2026 auf 57,83 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 23.206,26 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 132,06 Prozent.

Baker Hughes war somit zuletzt am Markt 57,33 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net