S&P 500-Wert Baker Hughes-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Baker Hughes-Investment von vor 10 Jahren verdient
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Baker Hughes-Aktien verdienen können.
Werte in diesem Artikel
Vor 10 Jahren wurden Baker Hughes-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 45,95 USD. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Baker Hughes-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 21,763 Baker Hughes-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 15.05.2026 auf 64,12 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.395,43 USD wert. Mit einer Performance von +39,54 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von Baker Hughes belief sich zuletzt auf 63,70 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Baker Hughes und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Baker Hughes
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Baker Hughes
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent