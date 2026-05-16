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Lukrativer Baker Hughes-Einstieg?

S&P 500-Wert Baker Hughes-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Baker Hughes-Investment von vor 10 Jahren verdient

18.05.26 16:00 Uhr

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Baker Hughes-Aktien verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Baker Hughes Inc.
55,00 EUR 0,02 EUR 0,04%
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Vor 10 Jahren wurden Baker Hughes-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 45,95 USD. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Baker Hughes-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 21,763 Baker Hughes-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 15.05.2026 auf 64,12 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.395,43 USD wert. Mit einer Performance von +39,54 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Baker Hughes belief sich zuletzt auf 63,70 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Analysen zu Baker Hughes Inc.

DatumRatingAnalyst
04.02.2019Baker Hughes A OutperformCowen and Company, LLC
10.10.2018Baker Hughes A OutperformWolfe Research
20.08.2018Baker Hughes A BuyB. Riley FBR
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20.08.2018Baker Hughes A BuyB. Riley FBR
06.07.2018Baker Hughes A OutperformCowen and Company, LLC
08.03.2018Baker Hughes A BuyUBS AG
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19.10.2017Baker Hughes A NeutralUBS AG
10.10.2017Baker Hughes A HoldDeutsche Bank AG
17.07.2017Baker Hughes A Mkt PerformFBR & Co.
14.07.2017Baker Hughes A No Rating at TimeBMO Capital Markets
21.06.2017Baker Hughes NeutralSeaport Global Securities
DatumRatingAnalyst
31.10.2005Baker Hughes underweightMorgan Stanley

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