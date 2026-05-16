S&P 500-Wert Baker Hughes-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Baker Hughes-Investment von vor 10 Jahren verdient

Lukrativer Baker Hughes-Einstieg?

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Baker Hughes-Aktien verdienen können.

Vor 10 Jahren wurden Baker Hughes-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 45,95 USD. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Baker Hughes-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 21,763 Baker Hughes-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 15.05.2026 auf 64,12 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.395,43 USD wert. Mit einer Performance von +39,54 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Baker Hughes belief sich zuletzt auf 63,70 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net