S&P 500-Wert Baker Hughes-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Baker Hughes von vor 10 Jahren verdient

Baker Hughes-Investition im Blick

02.11.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Baker Hughes-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Baker Hughes-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 54,46 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die Baker Hughes-Aktie investiert hätte, hätte er nun 18,362 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 30.10.2026 1.014,14 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 55,23 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +1,41 Prozent.

Baker Hughes wurde jüngst mit einem Börsenwert von 54,94 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net