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Baker Hughes-Investition im Blick

S&P 500-Wert Baker Hughes-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Baker Hughes von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Baker Hughes-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Baker Hughes Inc.
48.10 EUR -1.04 EUR -2.12 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Baker Hughes-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 54,46 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die Baker Hughes-Aktie investiert hätte, hätte er nun 18,362 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 30.10.2026 1.014,14 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 55,23 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +1,41 Prozent.

Baker Hughes wurde jüngst mit einem Börsenwert von 54,94 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
04.02.19 Baker Hughes A Outperform Cowen and Company, LLC
10.10.18 Baker Hughes A Outperform Wolfe Research
20.08.18 Baker Hughes A Buy B. Riley FBR
06.07.18 Baker Hughes A Outperform Cowen and Company, LLC
08.03.18 Baker Hughes A Buy UBS AG

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