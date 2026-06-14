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Bank of America-Anlage

S&P 500-Wert Bank of America-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bank of America-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

17.06.26 16:00 Uhr
S&P 500-Wert Bank of America-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bank of America-Investment von vor 10 Jahren eingefahren | finanzen.net

Vor Jahren Bank of America-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bank of America Corp.
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Bank of America-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 13,40 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Bank of America-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7,463 Bank of America-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 16.06.2026 424,18 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 56,84 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 324,18 Prozent angezogen.

Bank of America erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 396,11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: David Huntley / Shutterstock.com

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