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Lukratives Bank of America-Investment?

S&P 500-Wert Bank of America-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Bank of America-Investition von vor einem Jahr eingebracht

S&P 500-Wert Bank of America-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Bank of America-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Bank of America-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bank of America Corp.
45.37 EUR -4.12 EUR -8.32 %
Charts | News | Analysen

Die Bank of America-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 50,09 USD. Wer vor 1 Jahr 10.000 USD in die Bank of America-Aktie investiert hat, hat nun 199,641 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 10.772,61 USD, da sich der Wert einer Bank of America-Aktie am 13.10.2026 auf 53,96 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 7,73 Prozent.

Bank of America war somit zuletzt am Markt 378,53 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Lowe R Llaguno / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
16.04.24 Bank of America Outperform RBC Capital Markets
15.04.21 Bank of America Outperform RBC Capital Markets
19.01.21 Bank of America Neutral UBS AG
14.10.20 Bank of America Outperform RBC Capital Markets
05.10.20 Bank of America Outperform RBC Capital Markets

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