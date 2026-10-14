S&P 500-Wert Bank of America-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Bank of America-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Lukratives Bank of America-Investment?

14.10.26 16:00 Uhr

Investoren, die vor Jahren in Bank of America-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die Bank of America-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 50,09 USD. Wer vor 1 Jahr 10.000 USD in die Bank of America-Aktie investiert hat, hat nun 199,641 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 10.772,61 USD, da sich der Wert einer Bank of America-Aktie am 13.10.2026 auf 53,96 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 7,73 Prozent.

Bank of America war somit zuletzt am Markt 378,53 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net