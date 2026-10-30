S&P 500-Wert Bank of New York Mellon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bank of New York Mellon-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Lohnender Bank of New York Mellon-Einstieg?

30.10.26 16:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Bank of New York Mellon-Investment gewesen.

Am 30.10.2016 wurde das Bank of New York Mellon-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 43,50 USD. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Bank of New York Mellon-Aktie investiert, befänden sich nun 229,885 Bank of New York Mellon-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Bank of New York Mellon-Aktien wären am 29.10.2026 34.337,93 USD wert, da der Schlussstand 149,37 USD betrug. Damit wäre die Investition 243,38 Prozent mehr wert.

Bank of New York Mellon wurde am Markt mit 101,07 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net