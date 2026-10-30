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Lohnender Bank of New York Mellon-Einstieg?

S&P 500-Wert Bank of New York Mellon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bank of New York Mellon-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Bank of New York Mellon-Investment gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bank of New York Mellon
133.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen

Am 30.10.2016 wurde das Bank of New York Mellon-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 43,50 USD. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Bank of New York Mellon-Aktie investiert, befänden sich nun 229,885 Bank of New York Mellon-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Bank of New York Mellon-Aktien wären am 29.10.2026 34.337,93 USD wert, da der Schlussstand 149,37 USD betrug. Damit wäre die Investition 243,38 Prozent mehr wert.

Bank of New York Mellon wurde am Markt mit 101,07 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
18.06.19 Bank of New York Mellon Hold Deutsche Bank AG
02.01.18 Bank of New York Mellon Overweight Barclays Capital
03.01.17 Bank of New York Mellon Overweight Barclays Capital
25.04.16 Bank of New York Mellon Buy Deutsche Bank AG
22.04.16 Bank of New York Mellon Buy UBS AG

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