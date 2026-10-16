S&P 500-Wert Bank of New York Mellon-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Bank of New York Mellon-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Bank of New York Mellon-Aktie gebracht.
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Heute vor 3 Jahren wurde die Bank of New York Mellon-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Bank of New York Mellon-Aktie bei 41,84 USD. Wenn man vor 3 Jahren 100 USD in die Bank of New York Mellon-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2,390 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 15.10.2026 auf 142,09 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 339,60 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 239,60 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von Bank of New York Mellon belief sich zuletzt auf 93,53 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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