S&P 500-Wert Bank of New York Mellon-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Bank of New York Mellon von vor einem Jahr abgeworfen

Performance unter der Lupe

09.10.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in Bank of New York Mellon eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 1 Jahr wurden Bank of New York Mellon-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Bank of New York Mellon-Aktie an diesem Tag bei 106,82 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in das Bank of New York Mellon-Papier investiert hätte, hätte er nun 93,615 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Bank of New York Mellon-Papiere wären am 08.10.2026 13.444,11 USD wert, da der Schlussstand 143,61 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 34,44 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Bank of New York Mellon belief sich zuletzt auf 96,57 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net