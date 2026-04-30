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S&P 500-Wert Bank of New York Mellon-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bank of New York Mellon-Investment von vor 3 Jahren verdient

01.05.26 16:00 Uhr

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Bank of New York Mellon-Aktien verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bank of New York Mellon
112,00 EUR -2,00 EUR -1,75%
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Das Bank of New York Mellon-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE feiertags-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Bank of New York Mellon-Aktie bei 42,14 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Bank of New York Mellon-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,373 Bank of New York Mellon-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 30.04.2026 318,87 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 134,37 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +218,87 Prozent.

Bank of New York Mellon war somit zuletzt am Markt 90,99 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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26.02.2015Bank of New York Mellon HoldDeutsche Bank AG
26.01.2015Bank of New York Mellon HoldDeutsche Bank AG
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